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Vitória contra a Ponta Preta será essencial para reerguer a moral do São Paulo e de Ceni

A garantia de mais uma vitória no jogo deste domingo (13) será uma grande aliada de Rogério Ceni para aliviar a pressão que o Tricolor Paulista está sofrendo...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 08:00
O São Paulo volta a campo neste domingo (13) para enfrentar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, às 18h30. O Tricolor está encarando uma fase complicada nesse início de temporada.Em penúltimo lugar no grupo B da tabela do Campeonato Paulista 2022, São Paulo somou somente uma vitória até agora, no confronto contra o Santo André, na última quarta-feira (09). Porém, não foi uma partida fácil. O gol que deu a vitória para a equipe foi marcado somente aos 90 minutos do segundo tempo, sendo Marquinhos o autor.A vitória contra a Ponte Preta seria essencial para reerguer a moral de Rogério Ceni e do Tricolor. Além de melhorar a situação na tabela, seria um grande alívio da pressão que estão sentindo. Desde o anúncio do técnico no São Paulo, em outubro de 2021, são somados 17 jogos, contando com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas. De todos esses números, como dito antes, somente uma dessas vitórias em 2022. Até o jogo contra o Santo André, o São Paulo apresentava o pior começo de Paulistão desde 1960, o que serviu de grande alerta para Ceni.+ Confira a situação do São Paulo na tabela do Paulistão 2022Seguir com uma sequência de mais uma vitória, que consiga alavancar o Tricolor na tabela e afastar mais ainda da zona de rebaixamento do campeonato, será essencial para dar um alívio ao técnico.Grande parte da dificuldade enfrentada pelo São Paulo se deve a dificuldade de finalizar. Na última partida, a equipe cruzou 46 vezes, acertando quatro de 14 finalizações. O ideal agora é corrigir esse problema e buscar um número de finalizações certas maior.A vitória no jogo contra a Ponte Preta também seria importante para dar fim a mais um problema enfrentado pelo São Paulo: o time não apresenta uma sequência de vitórias desde agosto de 2021. A última vez que o Tricolor venceu mais de um jogo seguido foi no começo de agosto do ano passado. Na ocasião, no dia quatro do mês, a equipe enfrentou o Vasco pelo Brasileirão, sendo campeão com um placar de 2 a 1, e depois contra o Athletico-PR, ganhando por 2 a 1 também. O São Paulo enfrenta a Ponte Preta nesse domingo (13), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.
Crédito: MaisumavitóriapodealiviarpressãodeRogérioCeni(RubensChiri/Saopaulofc.net

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