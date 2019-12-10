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Futebol Capixaba

Vitória conhece possíveis adversários na 1ª fase da Copa do Brasil

CBF já definiu os potes dos clubes e vai realizar o sorteio dos primeiros duelos da competição continental na próxima quinta-feira (12), às 20h (horário de Brasília).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 18:38

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 18:38

O Vitória apresentou um bom futebol ao longo da temporada 2019 Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Pela quarta vez em sua história, o Vitória será o representante capixaba na Copa do Brasil, e vai tentar mais uma vez quebrar o tabu de sempre parar na 1ª fase. Nesta terça-feira (10), a equipe conheceu os seus possíveis adversários da fase inicial da competição nacional, que começa em fevereiro de 2020. 
No total, 80 clubes estão divididos em oito potes, dez em cada. O Alvianil de Bento Ferreira está no pote G, junto com Galvez-AC, Bangu-RJ, Independente-PA, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Bahia de Feira-BA, Santo André-SP, Gama-DF e Águia Negra-MS, que enfrentarão as equipes do Pote C. Confira abaixo a lista de times do pote. 

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  • Pote C 
  • CRB-AL (Em 2019 disputou a Série B e ficou na 7ª posição com 55 pontos) 
  • CSA-AL (Em 2019 disputou a Série A, foi rebaixado para a 2ª divisão, ficando na 18ª colocação com 32 pontos) 
  • Londrina-PR (Em 2019 disputou a Série B, foi rebaixado para a Série C, com 39 pontos, na 17ª posição) 
  • Vila Nova-GO (Em 2019 disputou a Série B, foi rebaixado para a Série C, com 39 pontos, sendo o último colocado) 
  • Santa Cruz-PE (Em 2019 disputou a Série C e não conseguiu avançar a segunda fase, ficando 7ª posição do grupo A, com 25 pontos)  
  • Sampaio Corrêa-MA (Em 2019 disputou a Série C e conseguiu o acesso para 2ª divisão) 
  • Criciúma-SC (Em 2019 disputou a Série B, foi rebaixado para a Série C, também com 39 pontos, na 19ª posição) 
  • Oeste-SP (Em 2019 disputou a Série B e ficou na 15ª posição, com 41 pontos) 
  • Brasil de Pelotas-RS (Em 2019 disputou a Série B, ficando na 14ª posição, com 44 pontos) 
  • Luverdense-MT (Em 2019 disputou a Série B e foi rebaixado para a 4ª divisão, com 13 pontos, na 9ª posição, do grupo B).

Retrospecto do Vitória na competição 

A primeira participação da equipe na Copa do Brasil, foi em 2007, após conquistar o Capixabão no ano anterior. Na disputa o Vitória enfrentou o Ipatinga-MG, ganhou a partida de ida, por 1 a 0, e perdeu a volta, por 3 a 1. Sua segunda participação foi no ano de 2010, após conquistar a Copa Espirito Santo em 2009. Na ocasião o Alvianil fez o confronto com o Bahia e perdeu, por 2 a 0. Já a última, foi em 2011, novamente após conquistar a Copa ES, enfrentando o Goias e perdendo por 4 a 1. 
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio dos primeiros duelos da Copa do Brasil de 2020, nesta quinta-feira (12), às 20h (horário de Brasília).

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