Vitória comemora a ampliação da Série D e projeta aumentar o elenco

Vitória FC Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Com a divulgação do calendário do futebol brasileiro para 2020 , que aconteceu nesta quarta-feira, foi confirmado que a Série D aumentou de tamanho e agora os times participantes vão fazer no mínimo 14 jogos na 1ª fase. Antes faziam apenas seis partidas. E o período inicial da competição também foi acrescido de mais meses, de um mês e meio para três meses e meio, contando apenas partidas nos fins de semana.

Um dos times capixabas na competição é o Vitória-ES, atual campeão estadual. E o presidente do clube, Ademar Rocha, comemorou a ampliação do campeonato, projetando aumento de renda, destacando o planejamento feito pelo Alvianil, além de prometer até mesmo aumentar o elenco para o ano que vem. Atualmente o Vitória conta com 27 jogadores.

"Muito bom. É mais renda, né. Tem que se preparar e a gente se preparou para disputar a competição. Renovamos com 18 jogadores até 2021, temos seis atletas contratados até 2020 e mais três atletas que terminam o contrato agora em dezembro. Com o aumento da competição vamos ter que reavaliar a quantidade de atletas, porque são mais jogos e a chance de mais contusões é muito grande".

O planejamento à longo prazo do Vitória também passa pela ampliação do estádio Salvador Costa, que após a reforma deverá abrigar, aproximadamente, seis mil torcedores e que deve estar pronto até o início da Série D, prevista para o mês de maio.

Caso o Vitória vá avançando de fase na Série D, pode acontecer de conflitar com a Copa Espírito Santo do ano que vem. A ideia da diretoria de aumentar o número de jogadores pode dar ao Vitória praticamente dois times distintos em campo, um em cada competição.

"Provavelmente vamos ter que fazer um aditivo no contrato dos atletas que renovamos até agosto de 2020, já vamos começar a estudar isso. Vamos ter um time A e um time B, uma equipe disputando as competições nacionais e outra jogando as competições locais. Tem que disputar tudo, porque quem tem time estruturado não pode deixar de disputar nada".

Vitória defende início do Capixabão em meados de janeiro

O calendário 2020 da CBF oferece 16 datas para os campeonatos estaduais, duas a menos do que em 2019. O início previsto será em 22 de janeiro e vai ao encontro do que defende o Vitória para o Campeonato Capixaba. A 1ª fase da Copa do Brasil, outra competição que o Alvianil participa, também começa já no início de fevereiro.

Ademar Rocha deseja que os outros times e a Federação de Futebol do Espírito Santo sigam os outros certames Brasil afora e descartem a ideia dada pelo Estrela do Norte, do Capixabão começar apenas depois do carnaval, em março.