Vitória bate o Operário-PR e respira no Z-4 da Série B

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Vivendo situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Operário-PR e Vitória entraram em campo na manhã deste sábado, no Germano Krüger, pela 22ª rodada. Disposto a deixar de lado a má fase vivida na competição, o Leão entrou determinado a conquistar um bom resultado. E se deu bem. Mesmo sendo pressionado pelo adversário em boa parte do jogo, acabou encontrando seu gol com Mateus Moraes, ainda no primeiro tempo, fechando o placar por 1 a 0.

Sendo assim, a equipe comandada por Wagner Lopes chegou aos 23 pontos, pulando para a 17ª colocação, igualando ao Vila Nova, hoje primeiro time fora do Z-4. Já o time de Matheus Costa, por conta do tropeço em casa, acabou caindo para o 10º lugar com seus 32 pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSINÍCIO DE JOGO POUCO MOVIMENTADO

Nos primeiros movimentos, apesar de fator casa, o Operário-PR pouco conseguiu produzir contra o time do Vitória. Em poucas chegadas, praticamente não assustou o goleiro Lucas Arcanjo que não teve trabalho em campo.

Por outro lado, o Leão tentou focar mais na posse de bola. Entretanto, assim como o time paranaense, também não conseguiu criar jogadas de perigo, com exceção a de David, que mandou uma bomba de fora da área antes de sair pela linha de fundo.

FANTASMA PRESSIONA, MAS VITÓRIA ABRE A CONTAGEM

Passando o momento de tranquilidade, o time da casa finalmente mostrou que não estava disposto a terminar a etapa com o empate parcial. Sendo assim, teve três boas chances com Marcelo, Thomaz e Paulo Sérgio, porém tanto a trave, quanto o camisa 1 rival, levaram a melhor no lance para lamentação dos atletas.

Mas a equipe comandada por Wagner Lopes não deixou abater-se pelo momento dos mandantes. Com isso, aos 39 minutos, após uma primeira tentativa de cruzamento, bola foi desviada pela defesa, porém, na segunda, outra vez David mandou na área para Mateus Moraes mandar para o fundo das redes fazendo o primeiro do Leão no jogo.

MUDANÇAS DOS DOIS LADOS

Na volta para a segunda etapa, apenas o treinador do Vitória foi quem optou por uma alteração. Na ocasião, Ronan acabou entrando no lugar de David, em uma troca de atacantes, além de Soares e Cedric, com o decorrer do tempo.

Entretanto, mesmo com cara nova em campo, os visitantes repetiram a atuação no primeiro tempo e não conseguiram assustar o rival. Já pelo lado do Operário, Matheus Costa, também não satisfeito com o rendimento em campo, focou em substituir jogadores de frente colocando Rafael Chorão e Alemão, porém pouco deu resultado até meados dos 30 minutos.

MANDANTES VÃO PARA O TUDO OU NADA

Na reta final do confronto, a tensão tomou conta em campo. Na busca por um gol de empate, o time de Ponta Grossa pressionou o adversário até quando pode. Entretanto, mesmo com toda a insistência, além dos 5 minutos de acréscimos dados pela arbitragem, acabou esbarrando na muralha formada pelos visitantes que, por sua vez, comemoram seu primeiro triunfo fora de casa logo após o apito final.

FICHA TÉCNICAOPERÁRIO-PR 0x1 VITÓRIA

Data e horário: 04/09/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (CBF-RS)Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (CBF-RS) e Maíra Mastella Moreira (CBF-RS)

Cartões Amarelos: Felipe Garcia, 7'/2ºT; Rafael Chorão, 24'/2ºT; Rodolfo Filemon, 35'/2ºT

Gols: Mateus Moraes, 39'/1ºT (1-0)

OPERÁRIO-PR: Simão; Fábio Alemão (Pedro Ken, aos 35'/2ºT), Rodolfo Filemon, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo (Gustavo Coutinho, aos 25'/2ºT), Thomaz e Rafael Longuine (Rafael Chorão, aos 13'/2ºT); Paulo Sérgio e Felipe Garcia (Alemão, aos 13'/2ºT).(Técnico: Matheus Costa)