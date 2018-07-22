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No Salvador Costa

Vitória bate o Castelo e estreia com o pé direito na Copa ES

Deivison e Chiquinho marcaram os gols do Alvianil na tarde deste sábado (21)

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 21:20
Não poderia ser melhor. Na estreia na Copa Espírito Santo, o Vitória se impôs diante do Castelo e venceu pelo placar de 2 a 0, na tarde deste sábado (21), no estádio Salvador Costa na Capital.
Vitória e Castelo fizeram uma partida movimentada no Salvador Costa Crédito: Wagner Chaló/Vitória
O primeiro gol alvanil e também da competição foi marcado pelo volante Deivison, de pênalti, aos 41 minutos do primeiro tempo. Carlos Vitor fez belo lançamento para o atacante Gian, que acabou derrubado pelo goleiro. Na cobrança, o volante  bateu forte, no alto, e estufou as redes.
Na segunda etapa, o Castelo voltou disposto a empatar a partida e pressionou à zaga do Vitória. Quem marcou, porém, foi o Alvianil, com o meia-atacante chiquinho. Em rápido contra-golpe, o jogador puxou para o meio na entrada da área e bateu firme, no canto, aos 27 minutos do segundo tempo.
Na próxima rodada, o Vitória faz o clássico contra a Desportiva, no próximo sábado, no Engenheiro Araripe, às 15 horas. Já o Castelo folgará na segunda rodada.

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