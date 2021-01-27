Vitória bate o Botafogo-SP, garante permanência e rebaixa o Figueirense para a Série C

Fim da angústia. No Barradão, o Vitória bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 e sacramentou a permanência na Série B. Pior para o Figueirense, que está rebaixado para a Terceira Divisão do futebol nacional. O placar deixa o Leão na 15ª colocação, com 45 pontos. A Pantera é a 19ª colocada, com 34 pontos.

Calendário

Na rodada final, o Vitória visita o Brasil de Pelotas e o Botafogo-SP recebe o Operário-PR. Os dois jogos acontecem na sexta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Primeiro tempo morno

Faltou futebol ao longo dos primeiros 45 minutos no Barradão. Com uma postura mais tímida, o Vitória se soltou apenas na reta final, onde teve um gol anulado de Léo Ceara. No geral, o Rubro-Negro cozinhou a Pantera e jogou com o regulamento embaixo do braço para evitar surpresas desagradáveis.

Gol contra decide o jogo

Na etapa final o Vitória veio decidido a sacramentar a sua permanência na Série B. Em pouco mais de 10 minutos, o goleiro Igor precisou fazer ao menos três defesas e salvar o Bota. Na casa dos 14 minutos não teve jeito. Dudu cobrou falta, a bola desviou em Robson e tirou o goleiro da jogada, 1 a 0, Leão. O Bota resolveu sair para o jogo e assustou duas vezes com Elicarlos de fora da área. Em ambas, César defendeu.

VITÓRIA 1 X 0 BOTAFOGO-SPLocal: Barradão, Salvador (BA)Data-Hora: 26/1/2021 – 21h15Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Auxiliares: Pablo Almeida da Costa (MG) e Magno Arantes Lira (MG)