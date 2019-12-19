Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Vitória apresenta o elenco e técnico fica satisfeito com os reforços

Grupo de 26 jogadores posou para a tradicional foto e o treinador Rodrigo Fonseca comentou sobre o aumento da competitividade entre os atletas com a mescla entre reforços e remanescentes do plantel deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 22:16

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 22:16

Elenco do Vitória posa para a foto oficial com o novo mascote, a Águia Azul Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com
Depois da confirmação dos sete reforços contratados para a temporada 2020, todo o restante do elenco do Vitória-ES foi apresentado de forma oficial, na tarde desta terça-feira. Os atletas posaram para a tradicional foto oficial, junto com o novo mascote do time, a Águia Azul.
O elenco terá quatro competições para disputar no ano que vem: o Capixabão, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa Espírito Santo. E entre chegadas e saídas, um total de 26 jogadores vai iniciar a pré-temporada, que começou nesta semana e vai até o fim de janeiro.
"A partir do momento que você traz reforços, todos chegam em igualdade de condições. Hoje está totalmente do zero, independente do que passou, os que estão aqui com os que chegaram, hoje pra mim estão todos iguais e vão estar buscando o seu espaço. Quem tem a ganhar com isso é o Vitória, porque a competitividade entre eles vai aumentar. O atleta da posição tem que trabalhar bastante para procurar o seu espaço, quem chegou e quem já estava."
Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com
O treinador detalhou as necessidades do plantel, buscando atletas com as características que o agradam dentro de campo, e destacou também de forma mais específica sobre a chegada do lateral-esquerdo Jeferson.
"As funções que buscamos são da maneira que a gente gosta de jogar. São atletas de meio-campo com qualidade, eu gosto de ter um time que fica com a bola e que propõe o jogo. Então para isso eu tenho que ter no meio de campo atletas de qualidade."
"No caso do pessoal de trás, na situação do Jeferson, lateral-esquerdo, estávamos jogando com o Thainler improvisado, ele não é canhoto. É um jogador que marca na primeira linha muitíssimo bem, mas não tem a perna esquerda quando chega no fundo, tem que cortar para trás. Então como o Jeferson é canhoto, já trabalhou comigo, ele tem essa qualidade de chegar no fundo com a perna esquerda."
Rodrigo Fonseca - Técnico do Vitória
Confira o elenco atual do Vitória-ES
  • Goleiros: Harrison, Fernando Subtil e Pedro Christo
  • Laterais: Jeferson, Thainler e Cássio
  • Zagueiros: Ewerton, Ferrugem, Léo Breno, Léo Alves e Lucas Barboza
  • Volantes: Léo Gonçalves, Thiago, Rodrigo César e Igor Pimentel
  • Meias: Edinho, Elivélton, Carlos Vitor e Giancarlos
  • Atacantes: Baiano, Vitinho, Ramon, Beto, Chiquinho, Toni Galego e Daniel
Capixabão 2020
O Vitória-ES estreia no Campeonato Capixaba 2020 no dia 25 de janeiro, quando encara o São Mateus, no Salvador Costa.

Veja Também

Vitória vai enfrentar o CSA na 1ª fase da Copa do Brasil

A bola vai rolar! Campeonato Capixaba 2020 já tem tabela definida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados