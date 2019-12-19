Vitória apresenta o elenco e técnico fica satisfeito com os reforços

Elenco do Vitória posa para a foto oficial com o novo mascote, a Águia Azul Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

Depois da confirmação dos sete reforços contratados para a temporada 2020, todo o restante do elenco do Vitória-ES foi apresentado de forma oficial, na tarde desta terça-feira. Os atletas posaram para a tradicional foto oficial, junto com o novo mascote do time, a Águia Azul.

O elenco terá quatro competições para disputar no ano que vem: o Capixabão, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa Espírito Santo. E entre chegadas e saídas, um total de 26 jogadores vai iniciar a pré-temporada, que começou nesta semana e vai até o fim de janeiro.

"A partir do momento que você traz reforços, todos chegam em igualdade de condições. Hoje está totalmente do zero, independente do que passou, os que estão aqui com os que chegaram, hoje pra mim estão todos iguais e vão estar buscando o seu espaço. Quem tem a ganhar com isso é o Vitória, porque a competitividade entre eles vai aumentar. O atleta da posição tem que trabalhar bastante para procurar o seu espaço, quem chegou e quem já estava."

Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

O treinador detalhou as necessidades do plantel, buscando atletas com as características que o agradam dentro de campo, e destacou também de forma mais específica sobre a chegada do lateral-esquerdo Jeferson.

"As funções que buscamos são da maneira que a gente gosta de jogar. São atletas de meio-campo com qualidade, eu gosto de ter um time que fica com a bola e que propõe o jogo. Então para isso eu tenho que ter no meio de campo atletas de qualidade."

"No caso do pessoal de trás, na situação do Jeferson, lateral-esquerdo, estávamos jogando com o Thainler improvisado, ele não é canhoto. É um jogador que marca na primeira linha muitíssimo bem, mas não tem a perna esquerda quando chega no fundo, tem que cortar para trás. Então como o Jeferson é canhoto, já trabalhou comigo, ele tem essa qualidade de chegar no fundo com a perna esquerda." Rodrigo Fonseca - Técnico do Vitória

Confira o elenco atual do Vitória-ES

Goleiros: Harrison, Fernando Subtil e Pedro Christo

Laterais: Jeferson, Thainler e Cássio

Zagueiros: Ewerton, Ferrugem, Léo Breno, Léo Alves e Lucas Barboza

Volantes: Léo Gonçalves, Thiago, Rodrigo César e Igor Pimentel

Meias: Edinho, Elivélton, Carlos Vitor e Giancarlos

Atacantes: Baiano, Vitinho, Ramon, Beto, Chiquinho, Toni Galego e Daniel

Capixabão 2020