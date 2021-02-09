Vitória aposta em joia da base: 'Quero agarrar a oportunidade'

Crédito: Divulgação/Vitória

A reapresentação do Vitória para a temporada de 2021 nesta segunda-feira teve poucas novidades. O rubro-negro convive com dificuldades para reformular o elenco para este ano, já que está impedido de contratar devido à uma punição por conta de dívidas com atletas e outras equipes.

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Enquanto a diretoria tenta resolver essas pendências, o treinador Rodrigo Chagas precisa encontrar soluções caseiras. Uma destas opções é o atacante Luan Miguel, de 18 anos, joia da base rubro-negra e que foi incorporado ao elenco profissional nesta semana.

'Eu estou muito feliz em subir para o profissional e agora quero agarrar a oportunidade. O torcedor pode ter certeza que vou me esforçar ao máximo para ajudar o Vitória no que precisar', destacou.

Desde o sub-14 no Vitória, o jogador se destacou na base do clube pela sua versatilidade. Apesar de geralmente jogar como atacante de referência, o atacante também já atuou diversas vezes pelas pontas.

'Estou há 5 anos no Vitória e consegui desenvolver muito meu jogo. O professor Rodrigo Chagas pode ter certeza que eu estou à disposição para atuar onde precisar', completou.