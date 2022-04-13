Vitória anuncia acordo com nova empresa de material esportivo

O material esportivo do Vitória passará a ser fornecido pela empresa brasileira Volt Sport, anunciou oficialmente o clube de Salvador nesta quarta-feira (13) através de entrevista coletiva.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!Apesar do acordo, a marca própria que cumpria a função até então (Nego) seguirá com atuação ligada ao Vitória, produzindo itens em formato colaborativo com a Volt em caráter especial.

- A chegada da Volt instala um novo momento no clube. Uma empresa de renome nacional, que vem também como patrocinador para nos ajudar. Nós estamos orgulhosos de termos feito esse contrato. Esperamos sucesso da Volt, sucesso do Vitória. É mais uma empresa que chega nesse caminho de reestruturação do Vitória - declarou o presidente do rubro-negro, Fábio Mota.

- A camisa do Vitória é uma das mais tradicionais do futebol brasileiro. O clube tem uma história centenária e é muito gratificante para a Volt poder fazer parte de tudo isso. Sabemos da paixão do povo nordestino pelo futebol e os torcedores podem ficar ansiosos, porque os materiais trazem referências históricas da instituição - afirmou Fernando Kleinmann, Sócio Diretor da Volt.

Diferente de modelos tradicionais que são costurados entre equipes e fornecedoras de material esportivo, a Volt Sport formula acordos onde o percentual de royalties mais elevados ao clubes. Também por isso, a marca vem ganhando espaço no cenário nacional ao ter firmado acordo com oito equipes ao todo.