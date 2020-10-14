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futebol

Vitória acumula resultados ruins e se aproxima do Z4

Com os quatro jogos sem triunfos, o Leão despencou na classificação e precisa reagir...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 18:01
Crédito: Pietro Carpi/E.C. Vitória
O sinal de alerta está mais do que ligado no Vitoria. Diante da seca de triunfos, a equipe perdeu contato com o pelotão da frente e despencou na classificação.Para deixar a situação mais preocupante, o Rubro-Negro é apenas o 13º colocado, com 18 pontos, quatro a mais que o (), primeiro time da zona de rebaixamento.
Internamente, o discurso é de preocupação. Na visão de todos, a oscilação já deveria ter acabado e o time precisa reagir o quanto antes.
Diante da Chapecoense, o Leão tenta encerrar o jejum de quatro jogos sem vencer. O último triunfo foi no dia 26 de setembro, quando a equipe bateu o Oeste por 3 a 1.
Nos quatro jogos sem vitória, dois deles foram dentro do Barradão, algo que não havia acontecido até então.

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