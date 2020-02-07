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Vitória acumula mais de R$ 1 milhão com a Copa do Brasil. Entenda cotas

Dividido em três grupos de times, o sistema de cotas das duas primeiras fases da Copa do Brasil 2020 faz com que algumas equipes recebam mais do que outras, de acordo com o Ranking da CBF

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 17:59
Vitória vence o CSA e avança à segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Vencedor no duelo contra o CSA, na 1ª fase da Copa do Brasil, o Vitória conquistou além da vaga na 2ª fase um bom valor em dinheiro para o restante da temporada 2020. O clube já havia embolsado 540 mil reais de cota de participação no jogo único desta quinta-feira (06). E com o triunfo diante dos alagoanos, o Alvianil de Bento Ferreira botou no bolso mais R$ 650 mil, que é a cota de participação na 2ª fase do torneio nacional. 
Neste próximo estágio do campeonato, o Vitória vai encarar o Figueirense, num duelo que vale outra "bolada". Quem vencer, põe na conta o valor de R$ 1,5 milhão. O dia desta partida ainda será definido pela CBF, que colocou três datas para a segunda fase (19 e 26 de fevereiro e 04 de março). 
O presidente do Vitória, Ademar Rocha, destacou que o clube ainda vai definir o que fazer com esse valor de R$ 650 mil, que não estava no orçamento oficial. Porém, o mandatário já tem em mente o que vai sugerir para utilizar uma parte dessa cota. "Nós temos um planejamento até 30 de dezembro de 2020 e vamos nos reunir na próxima segunda-feira (10) para definir o que vamos fazer com essa cota extra-orçamentária. Somos um conselho de 11 pessoas e o que a maioria decidir será acatado pelos demais", declarou já informando seu ponto de vista: "Acho que temos que investir no próprio clube. Vou sugerir na reunião a melhoria na estrutura oferecida aos atletas, como uma sala grande com ar-condicionado para que os jogadores que ficarem dois períodos treinando possam descansar". 

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Entenda o Sistema de Cotas da Copa do Brasil

Dividido em três grupos de times, o sistema de cotas das duas primeiras fases da Copa do Brasil 2020 faz com que algumas equipes recebam mais do que outras, de acordo com o Ranking da CBF. No Grupo 1 estão Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Chapecoense, Fluminense, Botafogo e Vasco. No Grupo 2 figuram Sport, Ceará, Goiás, Coritiba e Atlético-GO. E os outros 68 times, incluindo o Vitória, fazem parte do Grupo 3. 
  • 1ª Fase 
  • Grupo 1: R$ 1,1 milhão 
  • Grupo 2: R$ 950 mil 
  • Grupo 3: R$ 540 mil 
  • 2ª Fase 
  • Grupo 1: R$ 1,3 milhão  
  • Grupo 2: R$ 1,03 milhão 
  • Grupo 3: R$ 450 mil  
  • 3ª Fase - Cota única: R$ 1,5 milhão 
  • 4ª Fase - Cota única: R$ 2 milhões 
  • Oitavas de Final - Cota única: R$ 2,6 milhões 
  • Quartas de Final - Cota única: R$ 3,3 milhões 
  • Semifinal - Cota única: R$ 7 milhões 
  • Final - Cota única: Campeão: R$ 54 milhões; Vice-campeão: R$ 22 milhões

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