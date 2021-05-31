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futebol

Vitória abre a semana de olho na Copa do Brasil

Na quinta-feira, o time comandado por Rodrigo Chagas mede forças contra o Inter, no Barradão...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:29
Crédito: Letícia Martins/EC Vitória
O Vitória já pensa na Copa do Brasil. Após empatar fora de casa na estreia da Série B, o time de Rodrigo Chagas virou a chave e planeja o primeiro duelo contra o Internacional, pela Terceira Fase do mata-mata.
+ Novela de Gerson perto de definição, Chelsea pensa em reforços para o ataque… O Dia do Mercado
O primeiro duelo é em Salvador e o Leão sabe que é a sua chance de abrir vantagem. Um bom placar pode tumultuar o Inter, que não vive dias tranquilos com Miguel Ángel Ramírez.
O técnico Rodrigo Chagas terá ao menos mais dois treinos para ajustar seu time e definir a escalação para o confronto.

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