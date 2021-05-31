Vitória abre a semana de olho na Copa do Brasil

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

O Vitória já pensa na Copa do Brasil. Após empatar fora de casa na estreia da Série B, o time de Rodrigo Chagas virou a chave e planeja o primeiro duelo contra o Internacional, pela Terceira Fase do mata-mata.

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O primeiro duelo é em Salvador e o Leão sabe que é a sua chance de abrir vantagem. Um bom placar pode tumultuar o Inter, que não vive dias tranquilos com Miguel Ángel Ramírez.