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futebol

Vitor Pernambuco estreia pelo Bodø/Glimt e projeta a participação na Champions

Novo time do atacante brasileiro é o atual campeão do Campeonato Norueguês e ocupa a liderança da competição
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Publicado em 14 de Junho de 2021 às 20:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 20:43
Crédito: Divulgação / Bodø
No último domingo, o atacante Vitor Pernambuco fez a sua estreia com a camisa do Bodø/Glimt, atual campeão e líder do Campeonato Norueguês. O jogador de 23 anos, que entrou em campo na vitória da equipe por 2 a 0 contra o Mjøndalen IF, pela sétima rodada da Eliteserien de 2021, celebrou o jogo especial na sua carreira.
Veja a tabela da Eurocopa- Para mim foi um felicidade em poder voltar a jogar uma partida oficial e, sobre a minha forma física, estou ficando 100% a cada dia. Nesse ano a minha expectativa é ser campeão com o Bodø/Glimt e poder ajudar a equipe nas competições europeias que teremos pela frente - disse Vitor Pernambuco.
Na edição de 2021/22 da Liga dos Campeões, o Bodø/Glimt entrará na primeira pré-eliminatória, com os dois jogos programados para o início de julho.
Na temporada anterior, Vitor Pernambuco atuou pela primeira vez na principal competição europeia pelo seu ex-clube, o Dinamo Tbilisi, da Geórgia, também na primeira pré-eliminatória. Na sequência, o jogador brasileiro também atuou em duas partidas pela Liga Europa.
- Sempre é um sonho realizado estar em uma competição como essa, mas o meu sonho maior é jogar uma fase de grupos - projetou.

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