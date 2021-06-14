Vitor Pernambuco estreia pelo Bodø/Glimt e projeta a participação na Champions

Crédito: Divulgação / Bodø

No último domingo, o atacante Vitor Pernambuco fez a sua estreia com a camisa do Bodø/Glimt, atual campeão e líder do Campeonato Norueguês. O jogador de 23 anos, que entrou em campo na vitória da equipe por 2 a 0 contra o Mjøndalen IF, pela sétima rodada da Eliteserien de 2021, celebrou o jogo especial na sua carreira.

Veja a tabela da Eurocopa- Para mim foi um felicidade em poder voltar a jogar uma partida oficial e, sobre a minha forma física, estou ficando 100% a cada dia. Nesse ano a minha expectativa é ser campeão com o Bodø/Glimt e poder ajudar a equipe nas competições europeias que teremos pela frente - disse Vitor Pernambuco.

Na edição de 2021/22 da Liga dos Campeões, o Bodø/Glimt entrará na primeira pré-eliminatória, com os dois jogos programados para o início de julho.

Na temporada anterior, Vitor Pernambuco atuou pela primeira vez na principal competição europeia pelo seu ex-clube, o Dinamo Tbilisi, da Geórgia, também na primeira pré-eliminatória. Na sequência, o jogador brasileiro também atuou em duas partidas pela Liga Europa.