Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitor Hugo é apresentado no Trabzonspor: 'Muito feliz aqui'

Ex-zagueiro Palmeiras agradeceu o carinho recebido em sua chegada ao novo clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 11:09

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 11:09

Crédito: Vitor Hugo foi apresentado após ter feito sua estreia pela Trabzonspor (Divulgação
O zagueiro Vitor Hugo foi oficialmente apresentado pelo Trabzonspor na última segunda-feira. Apesar disso, defensor fez sua estreia pelo clube no último sábado contra o Istanbul Basaksehir.
O novo camisa 13 do clube turco agradeceu a receptividade, e espera retribuir todo este carinho dentro e fora de campo.
- Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao presidente, ao conselho, e a todos da comissão técnica que quiseram contar comigo. Estou muito feliz por estar aqui. Me sinto motivado e pronto, os torcedores do Trabzonspor são como os torcedores do Palmeiras, completamente apaixonados - disse Vitor, antes de completar:
- Todos me receberam muito bem, os torcedores, o pessoal da comissão, o deparamento médicos, todos os funcionários em geral me receberam muito bem, e isso faz com que a gente se sinta dentro de casa desde o primeiro dia. Este suporte é importante para um novo membro da equipe. Portanto, espero poder responder esse apoio dentro e fora do campo - concluiu.
O Trabzonspor entra em campo no próximo domingo para o duelo diante do Fenerbahçe, às 13h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros
Imagem de destaque
Por que a guerra do Irã ameaça o coração do agronegócio brasileiro
Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados