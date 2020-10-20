Vitor Hugo é apresentado no Trabzonspor: 'Muito feliz aqui'

O zagueiro Vitor Hugo foi oficialmente apresentado pelo Trabzonspor na última segunda-feira. Apesar disso, defensor fez sua estreia pelo clube no último sábado contra o Istanbul Basaksehir.
O novo camisa 13 do clube turco agradeceu a receptividade, e espera retribuir todo este carinho dentro e fora de campo.
- Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao presidente, ao conselho, e a todos da comissão técnica que quiseram contar comigo. Estou muito feliz por estar aqui. Me sinto motivado e pronto, os torcedores do Trabzonspor são como os torcedores do Palmeiras, completamente apaixonados - disse Vitor, antes de completar:
- Todos me receberam muito bem, os torcedores, o pessoal da comissão, o deparamento médicos, todos os funcionários em geral me receberam muito bem, e isso faz com que a gente se sinta dentro de casa desde o primeiro dia. Este suporte é importante para um novo membro da equipe. Portanto, espero poder responder esse apoio dentro e fora do campo - concluiu.
O Trabzonspor entra em campo no próximo domingo para o duelo diante do Fenerbahçe, às 13h (horário de Brasília).