Vitor Hugo é apresentado no Trabzonspor: 'Muito feliz aqui'

Crédito: Vitor Hugo foi apresentado após ter feito sua estreia pela Trabzonspor (Divulgação

O zagueiro Vitor Hugo foi oficialmente apresentado pelo Trabzonspor na última segunda-feira. Apesar disso, defensor fez sua estreia pelo clube no último sábado contra o Istanbul Basaksehir.

O novo camisa 13 do clube turco agradeceu a receptividade, e espera retribuir todo este carinho dentro e fora de campo.

- Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao presidente, ao conselho, e a todos da comissão técnica que quiseram contar comigo. Estou muito feliz por estar aqui. Me sinto motivado e pronto, os torcedores do Trabzonspor são como os torcedores do Palmeiras, completamente apaixonados - disse Vitor, antes de completar:

- Todos me receberam muito bem, os torcedores, o pessoal da comissão, o deparamento médicos, todos os funcionários em geral me receberam muito bem, e isso faz com que a gente se sinta dentro de casa desde o primeiro dia. Este suporte é importante para um novo membro da equipe. Portanto, espero poder responder esse apoio dentro e fora do campo - concluiu.