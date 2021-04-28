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futebol

Vitor Costa exalta boa fase no CSA e quer seguir evoluindo junto com os companheiros

Lateral da equipe alagoana elogiou o trabalho que vem sendo feito internamente...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 16:07
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
Titular da lateral-esquerda do CSA, Vitor Costa destacou o ótimo momento que vive com a camisa do Azulão. Feliz com a fase positiva, o jogador, com passagens pelo futebol português, falou sobre esse crescimento no clube.- Estou muito feliz com o que vem acontecendo comigo desde que acertei no CSA. Tem sido um período importante de crescimento. É consequência do trabalho forte que tenho feio ao longo dos últimos meses. Vou continuar me dedicando ao máximo para continuar evoluindo com o elenco.
Para ele, a equipe tem tudo para melhorar o desempenho em campo na temporada.- Vamos continuar nos empenhando para melhorarmos nossos números nos próximos jogos. O grupo está lutando para isso. Agora é foco total de todos para alcançarmos nossos objetivos.
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