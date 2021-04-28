Vitor Costa exalta boa fase no CSA e quer seguir evoluindo junto com os companheiros

Titular da lateral-esquerda do CSA, Vitor Costa destacou o ótimo momento que vive com a camisa do Azulão. Feliz com a fase positiva, o jogador, com passagens pelo futebol português, falou sobre esse crescimento no clube.- Estou muito feliz com o que vem acontecendo comigo desde que acertei no CSA. Tem sido um período importante de crescimento. É consequência do trabalho forte que tenho feio ao longo dos últimos meses. Vou continuar me dedicando ao máximo para continuar evoluindo com o elenco.