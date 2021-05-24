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Vitor Costa espera CSA crescendo dentro de campo na temporada após título estadual

Lateral vem passando bom momento no Azulão...
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Publicado em 

24 mai 2021 às 14:46

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 14:46

Crédito: Nos pênaltis, o CSA venceu o CRB e conquistou o 40º título alagoano (Augusto Oliveira/Ascom CSA
Titular do CSA e em grande fase no clube alagoano, o lateral-esquerdo Vitor Costa falou sobre o ótimo momento no Azulão após o título estadual no sábado (22). Feliz com a fase positiva, o jogador, com passagens pelo futebol português, revelou estar trabalhando forte para continuar crescendo de produção.
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- Voltei ao Brasil após muitos anos fora e isso requer um trabalho maior para a readaptação. Foi o que aconteceu. Pude trabalhar forte e chegar ao nível que queria. Estou muito motivado para continuar evoluindo na temporada e feliz com o título alagoano conquistado em dois grandes jogos que fizemos com o CRB. - destacou o defensor.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO 2021Para ele, o elenco tem tudo para melhorar os números em 2021.
- Estamos trabalhando para que o grupo evolua e melhore o desempenho em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para crescermos de produção em 2021. - concluiu.

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