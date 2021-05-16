Vitor Costa espera CSA crescendo dentro de campo na temporada

Titular do CSA e em grande fase no clube alagoano, o lateral-esquerdo Vitor Costa falou sobre o ótimo momento no Azulão. Feliz com a fase positiva, o jogador, com passagens pelo futebol português, revelou estar trabalhando forte para continuar crescendo de produção.
- Voltei ao Brasil após muitos anos fora e isso requer um trabalho maior para a readaptação. Foi o que aconteceu. Pude trabalhar forte e chegar ao nível que queria. Estou muito motivado para continuar evoluindo na temporada - disse.
Para ele, o elenco tem tudo para melhorar os números em 2021.
- Estamos trabalhando para que o grupo evolua e melhore o desempenho em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para crescermos de produção em 2021 concluiu.
No último sábado (15), o Azulão empatou sem gols no jogo de ida da final do Campeonato Alagoano. O confronto decisivo acontece sábado (22), às 17h.