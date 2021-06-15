Vitor Costa espera CSA crescendo dentro de campo em busca do acesso

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

Titular do CSA e em bom momento no clube alagoano, o lateral-esquerdo Vitor Costa falou sobre a importância da equipe fazer uma boa sequência na temporada. Segundo o jogador, isso dará confiança ao grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui

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- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo e tenha um crescimento nestas próximas semanas. O grupo está muito motivado para os próximos meses e ciente da responsabilidade.

Costa ainda destacou a boa fase que vem passando no clube.

- Esse ano estive presente em quase todos os jogos e isso me deixa feliz. Estou trabalhando muito para evoluir e para continuar ajudando o clube dentro e fora de campo - concluiu.