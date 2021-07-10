Vitor Costa assina com o Marítimo e quer fazer história no time português

Agora vestindo a camisa do Marítimo, o lateral-esquerdo Vitor Costa espera fazer grandes temporadas com o clube português. Segundo o jogador, seu desejo é construir uma história na agremiação da Ilha da Madeira conquistando títulos.- Vou trabalhar muito para construir a minha história com a camisa do Marítimo nestas próximas temporadas. Estou muito focado e motivado com esse projeto. Espero que os anos que virão sejam de títulos para o clube - disse o jogador, antes de emendar: