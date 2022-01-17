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Vitor Bueno treina separado do elenco e negocia rescisão com o São Paulo

Meia-atacante não faz parte dos planos do Tricolor para a próxima temporada e conversa com o clube para uma rescisão contratual...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 15:13

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 15:13

O futuro do meia-atacante Vitor Bueno parece ser longe do São Paulo. O jogador está treinando afastado do elenco são-paulino, conforme adiantado pela 'Gazeta Esportiva' e confirmado pelo LANCE!. Além disso, o camisa 12 negocia uma rescisão contratual com o clube do Morumbi. O atual vínculo do jogador vai até o final de 2023. Fora dos planos da comissão técnica dirigida por Rogério Ceni, Bueno se reapresentou para a pré-temporada, mas desde então vem realizando atividades separadas dos demais companheiros. Sendo assim, ele procura um clube para atuar na próxima temporada.
O LANCE! apurou que o jogador deseja uma transferência definitiva, não emprestado para algum clube. O São Paulo tentou emprestar o atleta para algumas equipes, mas o desejo de Vitor Bueno prevaleceu. Enquanto treina separado do elenco, o meia-atacante não abriu conversas com nenhum clube até o momento. A ideia é resolver primeiramente a sua situação no São Paulo para então procurar um novo destino.
Desde 2019 no São Paulo, Vitor Bueno realizou 120 jogos e marcou 16 gols. Na última temporada, ele entrou em campo 36 vezes e marcou seis tentos.
Crédito: VitorBuenoestánegociandosaídadoSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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