Vitor Bueno treina separado do elenco e negocia rescisão com o São Paulo

O futuro do meia-atacante Vitor Bueno parece ser longe do São Paulo. O jogador está treinando afastado do elenco são-paulino, conforme adiantado pela 'Gazeta Esportiva' e confirmado pelo LANCE!. Além disso, o camisa 12 negocia uma rescisão contratual com o clube do Morumbi. O atual vínculo do jogador vai até o final de 2023. Fora dos planos da comissão técnica dirigida por Rogério Ceni, Bueno se reapresentou para a pré-temporada, mas desde então vem realizando atividades separadas dos demais companheiros. Sendo assim, ele procura um clube para atuar na próxima temporada.