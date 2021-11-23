Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitor Bueno tem sequência no São Paulo que não acontecia há três meses

Meia-atacante foi utilizado em três jogos seguidos sob o comando de Rogério Ceni, sendo um deles como titular. Última sequência atuando aconteceu em agosto, com Crespo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 14:00

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 14:00

Vitor Bueno vem vivendo uma nova fase no São Paulo. O jogador ganhou chance como titular na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, na última semana, e conseguiu uma sequência de três partidas seguidas sendo utilizado na equipe de Rogério Ceni. Após a chegada do treinador, o camisa 12 participou dos jogos contra Ceará, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, dos oito jogos de Ceni no São Paulo, Bueno participou de cinco e ficou no banco de reservas em três (Corinthians, Internacional e Bahia).
Essa sequência de três partidas sendo utilizado aconteceu pela última vez em agosto desse ano. Na ocasião, Vitor Bueno participou dos jogos contra Grêmio, Palmeiras e Sport, sendo titular contra o Imortal e diante do Leão.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Com a lesão de Luciano, que fraturou o punho e não tem previsão de volta, Bueno pode ganhar cada vez mais sequência na equipe do Morumbi. Marquinhos e Eder brigam pela posição para formar o ataque com Rigoni e Calleri, titulares absolutos da equipe.
Nessa temporada, Vitor Bueno atuou em 33 jogos pelo São Paulo, com seis gols marcados. Foram 14 vitórias, nove empates e dez derrotas com ele em campo. O camisa 12 soma 1381 minutos.
Crédito: VitorBuenotemtrêspartidasseguidassendoutilizadonoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados