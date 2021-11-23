Vitor Bueno tem sequência no São Paulo que não acontecia há três meses

Vitor Bueno vem vivendo uma nova fase no São Paulo. O jogador ganhou chance como titular na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, na última semana, e conseguiu uma sequência de três partidas seguidas sendo utilizado na equipe de Rogério Ceni. Após a chegada do treinador, o camisa 12 participou dos jogos contra Ceará, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, dos oito jogos de Ceni no São Paulo, Bueno participou de cinco e ficou no banco de reservas em três (Corinthians, Internacional e Bahia).

Essa sequência de três partidas sendo utilizado aconteceu pela última vez em agosto desse ano. Na ocasião, Vitor Bueno participou dos jogos contra Grêmio, Palmeiras e Sport, sendo titular contra o Imortal e diante do Leão.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Com a lesão de Luciano, que fraturou o punho e não tem previsão de volta, Bueno pode ganhar cada vez mais sequência na equipe do Morumbi. Marquinhos e Eder brigam pela posição para formar o ataque com Rigoni e Calleri, titulares absolutos da equipe.

Nessa temporada, Vitor Bueno atuou em 33 jogos pelo São Paulo, com seis gols marcados. Foram 14 vitórias, nove empates e dez derrotas com ele em campo. O camisa 12 soma 1381 minutos.