Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitor Bueno não viaja e desfalca o São Paulo contra o Vasco

Jogador tem um edema na coxa esquerda e não poderá entrar no gramado de São Januário; Atacante Everton também é baixa no Tricolor, já que negocia com o Grêmio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 16:44

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 16:44

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
O São Paulo não terá Vitor Bueno para o jogo de domingo, contra o Vasco, em São Januário. Diagnosticado com um edema no adutor da coxa esquerda, o meio-campista não viajou ao Rio de Janeiro com a delegação tricolor e será desfalque pela segunda partida seguida da equipe no Campeonato Brasileiro. O atacante Everton, em negociação com o Grêmio, também é baixa.
Titular da equipe comandada por Fernando Diniz, Vitor Bueno sentiu dores no aquecimento para o jogo contra o Fortaleza e cedeu lugar para Paulinho Boia. O departamento médico do São Paulo não detectou lesão no meio-campista, apenas um edema. Por precaução, o atleta ficou na capital paulista.
Outra baixa no elenco tricolor para o duelo do fim de semana é o atacante Everton. Pouco utilizado nesta temporada, o jogador está negociando sua ida ao Grêmio em uma troca pelo também atacante Luciano. O desejo de Everton é acertar sua transferência para Porto Alegre e, por isso, o jogador não foi relacionado pela comissão técnica.Uma possível escalação do São Paulo para o jogo em São Januário tem Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Alexandre Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Bóia e Pablo.
O duelo com o Vasco é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor do Morumbi fez apenas um jogo na competição, diante do Fortaleza, e saiu vitorioso. A equipe carioca possui retrospecto idêntico, já que sua estreia na primeira rodada foi adiada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados