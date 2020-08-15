Vitor Bueno não viaja e desfalca o São Paulo contra o Vasco

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net

O São Paulo não terá Vitor Bueno para o jogo de domingo, contra o Vasco, em São Januário. Diagnosticado com um edema no adutor da coxa esquerda, o meio-campista não viajou ao Rio de Janeiro com a delegação tricolor e será desfalque pela segunda partida seguida da equipe no Campeonato Brasileiro. O atacante Everton, em negociação com o Grêmio, também é baixa.

Titular da equipe comandada por Fernando Diniz, Vitor Bueno sentiu dores no aquecimento para o jogo contra o Fortaleza e cedeu lugar para Paulinho Boia. O departamento médico do São Paulo não detectou lesão no meio-campista, apenas um edema. Por precaução, o atleta ficou na capital paulista.

Outra baixa no elenco tricolor para o duelo do fim de semana é o atacante Everton. Pouco utilizado nesta temporada, o jogador está negociando sua ida ao Grêmio em uma troca pelo também atacante Luciano. O desejo de Everton é acertar sua transferência para Porto Alegre e, por isso, o jogador não foi relacionado pela comissão técnica.Uma possível escalação do São Paulo para o jogo em São Januário tem Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Alexandre Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Paulinho Bóia e Pablo.