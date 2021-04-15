Vitor Bueno explica nova função no São Paulo e elogia treinos de Crespo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo venceu o Guarani por 3 a 2 na última quarta-feira (14), pelo Campeonato Paulista. O autor do gol da vitória foi Vitor Bueno, testado como centroavante diante do Bugre e que vem agradando nos treinamentos na nova função de ataque.

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Após a partida, o camisa 12 do Tricolor comentou sobre como é atuar na posição e projetou o seu futuro atuando como centroavante.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Muito feliz por voltar a marcar e feliz pela vitória. Numa nova posição, que seja um início de um novo ciclo meu aqui dentro do São Paulo, juntamente com a equipe - disse o jogador para a 'SPFCTV'.

Bueno também comentou sobre os treinamentos da comissão técnica de Hernán Crespo nesse quase um mês de parada devido a pandemia de Covid-19. Para ele, os treinamentos vêm fazendo toda a diferença. - Fruto de muito trabalho. Nesse quase um mês que ficamos parados, os treinos foram muito intensos. O professor conseguiu implementar sua filosofia de jogo e nós estamos pegando. É isso. Não é somente 11, temos quase 30 jogadores à disposição. Quando precisa, é dar conta do recado, todos são importantes - afirmou o jogador.