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futebol

Vitor Bueno e Arboleda viajam com o São Paulo para jogo com o Galo

Com gripe, Reinaldo desfalca a delegação em Belo Horizonte e segue abrindo brecha para Liziero jogar na lateral esquerda. Disponível novamente, Bueno pode iniciar na reserva...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 16:06
Crédito: Twitter/São Paulo FC
O São Paulo treinou pela manhã no CT da Barra Funda e embarcou na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG às 20h de quinta, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão.
O atacante Vitor Bueno e o zagueiro Arboleda são as novidades na delegação. Bueno, habitual titular da equipe, ficou fora do clássico contra o Corinthians devido a um incômodo no adutor esquerdo e foi liberado pelos médicos após um trabalho de fortalecimento muscular. Embora esteja disponível novamente, há chance de que ele fique no banco, com Paulinho Boia mantido entre os 11. Já Arboleda perdeu a posição para Diego Costa e será opção na reserva após ficar fora do Majestoso devido a um incômodo muscular.O lateral-esquerdo Reinaldo é baixa novamente. Após cumprir suspensão contra o Corinthians, ele foi vetado após apresentar sintomas de gripe - um primeiro teste para Covid-19 deu negativo, mas o clube fará um novo exame por precaução. Daniel Alves segue fora após operar o braço direito.
O provável São Paulo tem Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes; Luciano, Paulinho Boia e Pablo.

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