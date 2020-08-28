Vitor Bueno deve desfalcar São Paulo; Luciano tem mais chance de jogar

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo, que já não conta com Reinaldo (suspenso) e Daniel Alves (operou o antebraço para corrigir uma fratura), também não deverá ter Vitor Bueno no clássico contra o Corinthians, às 11h de domingo, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano é outra dúvida, mas com mais chance de jogar.

Vitor Bueno tem sentido dores no adutor desde a semana da partida contra o Fortaleza, da qual foi cortado no aquecimento. Ele também não enfrentou o Vasco por causa desse incômodo.O jogador se colocou à disposição para atuar contra Bahia, Sport e Athletico-PR e foi titular nessas três partidas, mas ainda sem estar 100%. O gramado pesado da Ilha do Retiro colaborou para que as dores voltassem a limitar muito sua movimentação. Na última quarta, contra o Furacão, foi substituído por Paulinho Boia no intervalo. Depois disso, ele tem ficado no Reffis para um trabalho de fortalecimento muscular.

Já Luciano sentiu um incômodo na panturrilha na parte final do duelo com o Athletico-PR. Não foi necessário fazer exame de imagem para verificar a existência de uma lesão, mas o camisa 11 depende da evolução da dor para ir a campo. Após fazer trabalho regenerativo na quinta-feira, ele foi a campo para movimentos leves na primeira parte do trabalho desta sexta. A atividade de sábado será decisiva.