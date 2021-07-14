Vitor Bueno confia em vaga do São Paulo e fala sobre chance perdida: Mérito do goleiro'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Racing-ARG, pela ida das oitavas de final da Libertadores, no Morumbi. Autor do gol do Tricolor na partida, o atacante Vitor Bueno saiu como 'vilão' após perder uma chance incrível ainda na primeira etapa, que abriria dois gols de vantagem no placar.

ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz o primeiro do jogo, mas Tricolor fica no empate com o Racing pela Libertadores

Em entrevista após a partida, o jogador reconheceu a oportunidade perdida, mas deu o mérito do lance ao goleiro Arias, que consegui defender o chute.

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! - Claro que poderíamos ter saído com uma vantagem maior no primeiro tempo, teve meu erro ali, mas muito mérito do goleiro também, que voltou rápido e conseguiu defender. Tivemos outra oportunidade com o Nestor. Em uma jogada individual deles, por desatenção nossa, acabamos indo para o intervalo com o empate - afirmou.

No entanto, apesar do resultado adverso, Bueno acredita na classificação do Tricolor para as quartas de final da Libertadores. O Racing terá a vantagem de jogar pelo empate sem gols em Avellaneda. Um novo empate em 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Já uma igualdade de 2 a 2 ou mais gols garante a classificação ao São Paulo. - Temos totais condições de reverter esse placar, tem o gol fora. Temos totais condições de ir lá, fazer o placar e sair classificado. O que tivermos que fazer de diferente vamos trabalhar na semana, temos sete dias para trabalhar para esse jogo e sair de lá classificado - finalizou.