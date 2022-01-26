Vitor Bueno assina rescisão de contrato com o São Paulo

O meia-atacante Vitor Bueno assinou sua rescisão de contrato com o São Paulo e deixa o clube paulista após duas temporadas. O vínculo do jogador se encerraria no final de 2023, e agora está livre para acertar com outro time.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Fora dos planos do técnico Rogério Ceni desde o início da pré-temporada, Vitor Bueno já vinha treinando separado do elenco. Nos dois anos que defendeu o Tricolor, o meia-atacante entrou em campo 120 vezes e marcou 16 gols.

Com a saída de Vitor Bueno, o clube deve economizar cerca de R$ 10 milhões, que seriam pagos ao jogador até o final do contrato.Pablo pode seguir o mesmo caminho do companheiro. Após ver negociações com Ceará, Santos e Athletico-PR não darem certo, conversa com a diretoria são-paulina para uma rescisão do contrato, que vai até 2023. O atacante aceita sair antes do fim do contrato, e o São Paulo fez um acordo para pagar o jogador. O L! apurou que o valor gira em torno de R$ 2,5 milhões.