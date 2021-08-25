Vitor Braga assina como Sanjoanense, de Portugal, por empréstimo

Vitor Braga é o mais novo reforço do Sanjoanense, atleta chega por empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O meia brasileiro de 26 anos fala sobre o novo clube e a expectativa pela temporada com o Sanjoanense.
Veja a tabela do Português- Estou muito feliz. É um passo muito importante na minha carreira, jogar no futebol europeu sempre foi um sonho e estou muito motivado para fazer um grande ano em Portugal. Os torcedores podem ter certeza que vou deixar tudo dentro de campo - disse o meia.
Vitor Braga finalizou a temporada como titular absoluto e peça fundamental no time de Anápolis. O atleta acredita estar no melhor momento da carreira e pronto para ter sucesso no futebol de Portugal.
- Acredito que estou no melhor momento da minha carreira. Tenho certeza que todas as experiências que já vivi na minha trajetória serão essenciais para jogar um bom futebol no Sanjoanense. Agora é foco total na liga, estou muito concentrado para ganhar grandes jogos pelo clube - finalizou,
O Sanjoanense volta a campo no domingo (29) contra o Lusitânia Lourosa, às 13h (horário de Brasília)