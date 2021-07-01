futebol

Vitor Araújo assina contrato com Banga Gargzdai e estreia nesta sexta-feira

Jogador brasileiro fechou com a equipe do Banga Gargzdai, da Lituânia, e não demorará para estrear no clube...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:52

Crédito: Arquivo Pessoal
O jovem brasileiro Vitor Araújo foi apresentado oficialmente pelo FK Banga Gargzdai, da Lituânia, nesta quinta-feira (01). Atualmente na 7ª colocação da A Lyga, o Banga ganha mais um reforço para temporada e Vitor Araújo pode estrear na próxima partida do clube, que acontecerá amanhã (2), às 14h pelo horário de Brasília, contra o Suduva, atual 4º colocado na liga da Lituânia.
A promessa brasileira assinou contrato com o novo clube até o fim do ano, quando acaba a liga nacional, única disputa do FK Banga Gargzdai restante na temporada. Recém-contratado, Vitor Araújo falou sobre a expectativa de estrear pelo novo clube.
- Estou motivado e quero fazer um grande torneio para ter bastante visibilidade aqui na Europa. Estou à disposição de todos e quero manter um ótimo nível pelo Banga. Começar com o pé direito amanhã, será ótimo pra mim e para o clube - disse o brasileiro.
Além de atuar na linha ofensiva, Vitor Araújo já jogou como ala, na 3-5-2, esquema utilizado pelo seu ex-treinador no futebol da Áustria. O Brasileiro espera se adaptar o mais rápido possível em seu novo clube.
- Quero ajudar o clube da melhor forma possível e jogarei na posição em que o treinador precisar do meu futebol. Quero ser titular em todos os jogos e vou buscar por isso, com muita humildade, pés no chão e trabalho intenso - finalizou Vitor Araújo.

