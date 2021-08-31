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Vitinho vibra com vitória e liderança, mas pede atenção para manter boa fase: "Ser efetivo"

Tombense assumiu o primeiro lugar do Grupo A do Brasileiro Série C, mas tem outro confronto direto contra o Botafogo-PB, neste sábado, às 20h, na Paraíba...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 17:23

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:23

Crédito: Vitinho comemorou mais um triunfo da Tombense na Série C (Victor Souza/Tombense FC
O atacante Vitinho vibrou com mais uma vitória da Tombense no Brasileirão Série C. Desta vez, o time de Minas Gerais bateu o Manaus FC, por 2 a 1, no último sábado, e chegou à liderança do Grupo A da competição, totalizando cinco vitórias.
"Conquistamos uma bela vitória e a liderança em cima do Manaus, que é um time bem organizado. Foi um jogo muito difícil, mas com responsabilidade e respeito ao adversário, nós estávamos dentro de casa e tínhamos que fazer nosso papel, que era sair com os três pontos. Agora é manter e nós sabemos que é mais difícil do que ser líder. É ter concentração e ser efetivo em todas as jogadas de ataque", afirmou Vitinho, que pediu foco ao time para conquistar a vaga para a segunda fase do torneio.
"Acho a série C muito difícil com muitas equipes qualificadas, mas nosso time está se comportando bem diante disso. Pra mim e para o resto do grupo, estamos bem confiantes com a classificação. Vamos lutar pelo objetivo até o final", acrescentou o jogador.Contratado em julho pela Tombense, Vitinho busca se firmar na equipe titular. Ele atuou em cinco partidas e somou quase 200 minutos em campo.
"A concorrência aqui está boa. São jogadores do mesmo nível, isso já é importante para colocar dúvida no professor. O mais importante é estar bem preparado pra quando chegar a oportunidade, saber dar conta do recado", comentou Vitinho.
A próxima partida será contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (5), às 20h, pela penúltima rodada da Série C. O time da Paraíba é o terceiro colocado e está a apenas um ponto da Tombense.
"Vai ser um jogo muito difícil, mas nossa equipe está preparada para esses confrontos diretos. É ter calma, respeitar o adversário e aproveitar as oportunidades", finalizou.

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