Vitinho vibra com vitória e liderança, mas pede atenção para manter boa fase: "Ser efetivo"

Crédito: Vitinho comemorou mais um triunfo da Tombense na Série C (Victor Souza/Tombense FC

O atacante Vitinho vibrou com mais uma vitória da Tombense no Brasileirão Série C. Desta vez, o time de Minas Gerais bateu o Manaus FC, por 2 a 1, no último sábado, e chegou à liderança do Grupo A da competição, totalizando cinco vitórias.

"Conquistamos uma bela vitória e a liderança em cima do Manaus, que é um time bem organizado. Foi um jogo muito difícil, mas com responsabilidade e respeito ao adversário, nós estávamos dentro de casa e tínhamos que fazer nosso papel, que era sair com os três pontos. Agora é manter e nós sabemos que é mais difícil do que ser líder. É ter concentração e ser efetivo em todas as jogadas de ataque", afirmou Vitinho, que pediu foco ao time para conquistar a vaga para a segunda fase do torneio.

"Acho a série C muito difícil com muitas equipes qualificadas, mas nosso time está se comportando bem diante disso. Pra mim e para o resto do grupo, estamos bem confiantes com a classificação. Vamos lutar pelo objetivo até o final", acrescentou o jogador.Contratado em julho pela Tombense, Vitinho busca se firmar na equipe titular. Ele atuou em cinco partidas e somou quase 200 minutos em campo.

"A concorrência aqui está boa. São jogadores do mesmo nível, isso já é importante para colocar dúvida no professor. O mais importante é estar bem preparado pra quando chegar a oportunidade, saber dar conta do recado", comentou Vitinho.

A próxima partida será contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (5), às 20h, pela penúltima rodada da Série C. O time da Paraíba é o terceiro colocado e está a apenas um ponto da Tombense.