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Vitinho tem boa atuação, é aplaudido por torcida do União Suzano e projeta próxima partida na Copa São Paulo

Camisa 11 do Javali das Palmeiras protagonizou boas jogadas na sua primeira partida oficial pelo clube. Equipe empatou com o Ituano por 1 a 1 na estreia da tradicional competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 13:48

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 13:48

A vitória do União Suzano na estreia do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior não veio, mas o empate em 1 a 1 com o time do Ituano, nesta terça-feira, no Estádio Francisco Marques, teve um sabor especial para o jovem atacante Vitinho.Em sua estreia oficial pelo Javali das Palmeiras, o atacante teve uma boa atuação ao protagonizar jogadas ofensivas importantes e, por conta disso, acabou saindo aplaudido pelos torcedores do União Suzano.
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O camisa 11 analisou a partida e aproveitou a oportunidade para fazer uma projeção do confronto desta sexta-feira, diante do Concordia, que foi goleado pelo Fortaleza por 6 a 0 nesta terça.
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- O time do Ituano se defendeu bem e aproveitou um contra-ataque que teve logo no início e saiu na frente, mas nossa equipe não se desesperou e conseguiu um empate importante. Agora é manter o foco e se concentrar para o próximo jogo. Pelo resultado que teve hoje, o Concordia, assim como o nosso time, precisará da vitória na próxima rodada. Precisamos entrar em campo com atenção redobrada - afirmou.
Crédito: VitinhoestreoucomacamisadoUniãoSuzanopelaCopaSãoPaulodeFutebolJúnior(Divulgação

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