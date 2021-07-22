Vitinho projeta sua quarta temporada no futebol belga: 'Fazer um bom começo de campeonato'

Crédito: Divulgação/Cercle Brugge

O lateral-direito Vitinho tem apenas 21 anos, mas já irá para a quarta temporada na Europa, defendendo a camisa do Cercle Brugge, equipe que disputa a Pro League, campeonato da primeira divisão da Bélgica. O jovem, que é cria da base do Cruzeiro, soma 42 jogos, com um gol marcado e duas assistências pela equipe.

> ATUAÇÕES: Richarlison recebe a maior nota da Seleção OlímpicaVitinho ainda apareceu no último ano como líder em desarmes do time na competição e no top 10 em dribles no país. Esses números e o bom desempenho do camisa 2, inclusive, fizeram com que ele atraísse interesse do Monaco, da França, clube dos mesmos administradores do Cercle Brugge.

O lateral fez uma pré-temporada sólida, onde marcou dois gols no amistoso contra o Zulte Waregem-BEL. Agora, mais consolidado como um dos pilares da equipe belga, ele se prepara para mais uma temporada que se inicia já neste sábado, quando o Cercle Brugge enfrenta o Beerschot-BEL, fora de casa, às 13h30 (horário de Brasília).

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O jogador, inclusive, tem sido procurado por outras equipes na Europa e ainda não está descartada uma possível transferência. No entanto, apesar das especulações, Vitinho está tranquilo e focado no retorno ao campeonato.