Vitinho, do Pérolas Negras, comemora o título da Copa Rio 2021 e exalta os companheiros de time

Campeão da Copa Rio 2021, a equipe Pérolas Negras é uma das grandes sensações do futebol carioca. Conhecidos pelo engajamento em causas sociais, o clube começa a ter destaque importante dentro de campo, e o título da Copa Rio deste ano comprova isso - além disso, vale destacar que a equipe ainda está viva em mais duas competições que terão desfecho neste ano.> Saiba como foi o dia do MercadoPrimeiro atleta a alcançar a marca de 50 jogos pelo clube, Vitinho é um dos destaques do Pérolas Negras e, inclusive, pode ser indicado ao prêmio de melhor lateral-esquerdo da competição. Isso se deve pelo desempenho nesta temporada e a coroação com o título coletivo do time.

Campeão Carioca do primeiro turno em 2019, o jovem também foi líder de assistências na competição naquele ano. Os números, consequentemente, o fizeram ser eleito o melhor lateral-esquerdo do torneio, além de ser a revelação do campeonato. Em 2020, o cenário não foi diferente: Vitinho também levou o prêmio individual de melhor lateral-esquerdo.

Agora, em 2021, além da possibilidade de levar o prêmio mais uma vez, o atleta conquistou a inédita Copa Rio. Vitinho comemorou o feito e destacou que os prêmios individuais são possíveis apenas por causa dos companheiros.

- Títulos são sempre especiais, pois são as consolidações dos trabalhos de toda temporada. Ajudar a equipe vencer a Copa Rio é, sem dúvidas, muito gratificante. Os prêmios individuais são, obviamente, muito legais de serem conquistados, mas acima de tudo faço parte de uma equipe e sem os meus companheiros nada disso seria possível – afirmou.