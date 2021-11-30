Vitinho completa três meses no Dínamo de Kiev: 'Quero desfrutar cada vez mais'

Há exatos três meses, Vitinho deixou o Furacão e assinou o primeiro contrato no futebol europeu. Atualmente no Dynamo, o atacante brasileiro teve oportunidades de atuar no Campeonato Ucraniano, Supercopa, Taça da Ucrânia e a maior realização para muitos atletas, sem dúvidas, a Champions League.Se o sonho de muitos jovens brasileiros é jogar na Europa, para o atacante Vitinho não foi diferente. Nascido e criado em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo, foi em 2009 que o sonho daquele menino começou a ser escrito. Os primeiros passos foi no clube da cidade, o Joseense, no sub-11, posteriormente assinou com a equipe de São José, um dos maiores clube da cidade natal. Em 2013, Vitinho jogou na Locomotiva (Ferroviária), até migrar ao Athletico Paranaense, em 2015, onde escreveu lindos e importantes capítulos na carreira.

Pelo Furacão, o jovem, de apenas 22 anos, conquistou três campeonatos paranaenses, uma Copa do Brasil e participou até as quartas de final da Copa Sul-Americana deste ano, no qual o Athletico Paranense firmou o título diante o RB Bragantino pelo placar de 1-0, conquistando o bicampeonato do torneio.

- Tudo tem sido muito intenso aqui e gosto muito disso. Aprendo dia após dia, é uma cultura totalmente diferente, um futebol muito marcado pela força física nos torneios nacionais. Quero desfrutar cada vez mais. As oportunidades na Champions League foram coisas que jamais irei esquecer, jogar contra grandes equipes como Barcelona, Bayern e Benfica, atuar no Camp Nou, um dos meus maiores sonhos, vivo um momento muito importante na minha carreira e quero aproveitar cada vez mais tudo isso – afirmou o atacante.

Com 13 jogos desde a chegada ao clube da cidade de Kiev, capital da Ucrânia, Vitinho soma 486 minutos até aqui, com 3 gols marcados, todos no campeonato ucraniano. E o líder do campeonato nacional, Dínamo de Kiev, volta a campo já no próximo sábado (04), diante o Veres Rivne. Com boas atuações nas últimas partidas, Vitinho é opção do treinador romeno Mirceal Lucescu para iniciar entre os titulares.