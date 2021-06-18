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Vitinho comenta sobre acerto com o futebol lituano: 'Quero me adaptar rápido'

Jogador brasileiro com passagens por São Paulo, Grêmio e Santos assinou com o Futbolo Klubas Banga, da Lituânia...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 18:06

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:06

Crédito: Divulgação/Ksv1919
Fundado em 1966, o clube Futbolo Klubas Banga, será o destino do jovem atleta brasileiro Vitinho. Atualmente o time é treinado pelo português David Afonso, também jovem treinador de apenas 30 anos de idade, que soma passagens pelo clube B e pelo futebol feminino da equipe. 9º colocado na liga nacional do país, o Banga se reforça, mesmo no meio da temporada, para buscar melhores resultados e alcançar uma posição melhor na tabela.
Veja a tabela da EurocopaCom passagens por grandes clubes no futebol brasileiro como São Paulo, Grêmio, Santos e RB Brasil - onde assinou seu primeiro contrato profissional - e no futebol austríaco, Vitinho agregou muito conhecimento tático durante sua caminhada. O atleta além de atuar na linha ofensiva, já jogou como ala, na 3-5-2, esquema utilizado pelo seu ex-treinador no futebol da Áustria. O Brasileiro espera se adaptar o mais rápido possível em seu novo clube.
- Quero me adaptar rápido. O clube tem um treinador português, conta com um atacante brasileiro no plantel, também, e pode chegar mais reforços que falam minha língua. Espero ajudar a equipe com a minha versatilidade. Fiz 10 jogos como titular na Áustria e aprendi muito na minha primeira passagem pela europa, sei que isso vai me ajudar bastante neste novo desafio - disse Vitinho.
O atleta chega no meio da competição nacional, no qual tem o seu fim programado somente para novembro, onde o Banga encara o Spyris Kaunas, atualmente líder da competição. Para aprimorar a forma física e chegar bem preparado, o atleta está treinando no Brasil, antes de partir para o novo desafio.
- O condicionamento físico é muito importante para o meu estilo de jogo, gosto de ajudar a equipe nas duas etapas, tanto ofensiva, quanto defensiva. Isso foi o que me ajudou a jogar como ala e ter grandes oportunidades no futebol europeu. Não vejo a hora de desempenhar um grande papel, ajudar os meus companheiros e o time para alcançarmos voos ainda maiores - finalizou.
O Banga volta a campo na próxima sexta-feira (18), às 14h pelo horário de Brasília. O time viaja para encarar o FK Nevézis, último colocado da liga com apenas 7 pontos. Uma vitória da equipe poderá colocar o Banga na 8ª colocação, dando margem para sair da incômoda penúltima colocação da liga.

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