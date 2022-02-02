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Vitinho comemora bom momento na intertemporada e foca em boa preparação para retomada oficial

Nos amistosos de preparação das últimas semanas, atleta marcou dois gols em três jogos...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 21:05
O Dynamo de Kiev segue em preparação para a retomada do Campeonato Ucraniano. Em processo de intertemporada em países como Espanha e Turquia, o clube da Ucrânia vê o jovem brasileiro Vitinho cada vez mais adaptado ao elenco e ao estilo de futebol do time azul e branco. Nos amistosos preparatórios, Vitinho marcou 2 gols em 3 jogos e segue preparação com todo elenco para retomada oficial do campeonato nacional.+Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França
A intertemporada começou no sábado, 22 de janeiro, quando a equipe venceu o Racing Union por 4 a 0; posteriormente 3 a 1 diante o Real Murcia, no terceiro jogo empate contra o líder do Campeonato Noruguês Bodo/Glimt, e o primeiro gol do brasileiro. Na última partida, que também contou com gol do jovem Vitinho, o Dynamo emplacou 4 a 1 no Ludogorets Razgrad, da Bulgária.
- Esses amistosos nos ajudam bastante para readquirir a forma física, mas principalmente acertar os principais pontos da nossa equipe. Estamos construindo bem no último terço do campo, marcamos gols e estou feliz em ajudar a equipe. Sabemos a importância disso para alinhar os últimos ajustes e voltaremos com força total para o restante do Campeonato Ucraniano – afirmou Vitinho.
+ Duelo entre PSG e Real Madrid pela Champions atrapalha chegada de Zidane na equipe de Messi e Neymar
E o retorno do Campeonato Ucraniano, mencionado por Vitinho, está marcado para o fim de fevereiro. O Dynamo Kiev encara, no dia 26, o Inhulets Petrove, que luta contra o rebaixamento. A equipe do atacante brasileiro está na segunda colocação do torneio, com dois pontos de distância do líder e arquirrival, Shaktar Donetsk.
Crédito: VitinhoéumdosdestaquesdoDynamoKiev,daUcrânia(Foto:Divulgação/DynamoKiev

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