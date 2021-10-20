Vitesse x Tottenham: onde assistir, horário e escalações da partida da Conference League

Após vitória de virada no Campeonato Inglês no último final de semana, o Tottenham volta a campo nesta quinta-feira pela Conference League. Fora de casa, a equipe encara o Vitesse, da Holanda, às 13h45 para manter a liderança na competição. Para o duelo, o técnico Nuno Espírito Santo pode poupar alguns titulares por conta da sequência de jogos.
O Tottenham estreou na competição com um empate na França contra o Rennes e venceu o NS Mura, da Eslovênia, na segunda rodada. Alguns nomes, como Lloris, Emerson Royal, Cristian Romero, Lucas Moura, Son e Reguillon devem ficar no banco de reservas, enquanto Harry Winks, Dele Alli, Lo Celso e Bryan Gil devem retornar ao time titular.
- Respeitamos todas as competições, respeitamos todos os jogos, e consideramos que é melhor começarmos os jogadores que vão começar, deixar alguns jogadores aqui, trabalhar, recuperar bem, para podermos competir melhor no o domingo, e então nós temos quarta-feira, e novamente e novamente - disse Nuno Espírito Santo, em coletiva de imprensa.
Ficha técnicaVitesse x TottenhamConference League - Grupo C - Rodada 3
Data e horário: 21/10/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Arnhem (HOL)Árbitro: Harm Osmers (ALE)Transmissão: ESPN
PROVÁVEIS TIMESVITESSE (Técnico: Thomas Letsch)Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Wittek; Fredericksen, Openda, Darfalou
TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Gollini; Tanganga, Sanchez, Dier, Davies; Skipp, Winks; Lo Celso, Alli, Gil; Kane