Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vitesse x Tottenham: onde assistir, horário e escalações da partida da Conference League
Vitesse x Tottenham: onde assistir, horário e escalações da partida da Conference League

Nuno Espírito Santo deve escalar a equipe repleta de reservas na partida desta quinta-feira...
20 out 2021 às 18:56

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:56

Crédito: JUSTIN TALLIS/AFP
Após vitória de virada no Campeonato Inglês no último final de semana, o Tottenham volta a campo nesta quinta-feira pela Conference League. Fora de casa, a equipe encara o Vitesse, da Holanda, às 13h45 para manter a liderança na competição. Para o duelo, o técnico Nuno Espírito Santo pode poupar alguns titulares por conta da sequência de jogos.
O Tottenham estreou na competição com um empate na França contra o Rennes e venceu o NS Mura, da Eslovênia, na segunda rodada. Alguns nomes, como Lloris, Emerson Royal, Cristian Romero, Lucas Moura, Son e Reguillon devem ficar no banco de reservas, enquanto Harry Winks, Dele Alli, Lo Celso e Bryan Gil devem retornar ao time titular.
- Respeitamos todas as competições, respeitamos todos os jogos, e consideramos que é melhor começarmos os jogadores que vão começar, deixar alguns jogadores aqui, trabalhar, recuperar bem, para podermos competir melhor no o domingo, e então nós temos quarta-feira, e novamente e novamente - disse Nuno Espírito Santo, em coletiva de imprensa.
Ficha técnicaVitesse x TottenhamConference League - Grupo C - Rodada 3
Data e horário: 21/10/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Arnhem (HOL)Árbitro: Harm Osmers (ALE)Transmissão: ESPN
PROVÁVEIS TIMESVITESSE (Técnico: Thomas Letsch)Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Wittek; Fredericksen, Openda, Darfalou
TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Gollini; Tanganga, Sanchez, Dier, Davies; Skipp, Winks; Lo Celso, Alli, Gil; Kane

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados