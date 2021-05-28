Vital projeta estreia do Corinthians no Brasileirão: A gente precisa dar uma resposta imediata'

Apesar de ter goleado duas vezes em seus dois últimos jogos, o Corinthians vem de duas eliminações dolorosas na Copa Sul-Americana e no Campeonato Paulista. Por isso, um bom início no Brasileirão acaba sendo uma forma de mostrar ao torcedor que o time pode sonhar com algo mais na temporada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Foi assim que Mateus Vital projetou a estreia da equipe no torneio nacional, neste domingo, contra o Atlético-GO. Em entrevista coletiva virtual na tarde desta sexta-feira, o meia falou o que a Fiel torcida pode esperar do Timão.

- A gente sabe da importância do Brasileiro, domingo já começa contra uma boa equipe, organizada, sabe da importância do jogo, começar o Brasileiro com três pontos. O que o torcedor pode esperar é muita vontade, entrega, ambição, vontade de vencer e o Sylvinho tem cobrado muito a gente - garantiu.Com a eliminação precoce na fase de grupos da Copa Sul-Americana e a queda para o maior rival na semifinal do Paulistão, o Corinthians, que já estava em débito em relação ao desempenho, acabou aumentando essa dívida com a falta de resultados. No entanto, com as goleadas sobre o Sport Huancayo-PER e o River Plate-PAR, a confiança do grupo começou a voltar e vai contribuir para dar a resposta necessário tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil.

- O futebol vive de resultados e a gente tem que estar bastante confiante, creio que alguns jogadores que não atuaram frequentemente com o Mancini atuaram nessas partidas e estão readquirindo confiança a gente tem que dar uma resposta. Domingo já tem essa prova pra enfrentar, com o objetivo dos três pontos e começar bem o Brasileiro pra dar a resposta para o torcedor e nós mesmos. A gente tem o objetivo de começar bem para que possa terminar bem o Brasileiro e Copa do Brasil - comentou o meia.