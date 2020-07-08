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futebol

Vital contra a Lazio, goleiro brasileiro celebra atuação em vitória do Lecce

Gabriel Vasconcelos fez grandes defesas que foram fundamentais para triunfo de 2 a 1 sobre o segundo colocado do Campeonato Italiano. Resultado deu fôlego para a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 14:17

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 14:17

Crédito: Divulgação/Lecce
O Lecce conseguiu um grande resultado na abertura da 31ª rodada do Campeonato Italiano. Em um jogo emocionante, com gol anulado, expulsão por mordida, e muitas chances para ambos os lados, a equipe da região da Apúlia derrotou a Lazio, atual segunda colocada na competição, pelo placar de 2 a 1 e ganhou fôlego na luta pela permanência na elite do futebol local. O goleiro Gabriel Vasconcelos foi decisivo para o placar.
O brasileiro, um dos principais jogadores do Lecce nesta temporada, fez grandes defesas, uma delas no último lance da partida, que foram vitais para a manutenção do resultado. A atuação foi reconhecida pela imprensa local e por sites que analisaram o jogo. Gabriel fez questão de ressaltar o tamanho do resultado para a reta final da competição.
- Foi uma vitória fundamental para o nosso objetivo da permanência na Série A. Nos últimos jogos fizemos boas partidas, mas não conseguimos pontuar. Hoje jogamos bem novamente e, felizmente, o resultado apareceu - afirmou o jogador que, apesar de ter sido eleito o melhor em campo, dividiu os méritos com todo o elenco:
- O time teve um espírito fantástico. Mostramos garra, vontade, determinação. Vamos descansar, recuperar para o jogo do Cagliari e trabalhar para as rodadas finais do campeonato.
Com o resultado conquistado nesta terça-feira, o Lecce chegou aos 28 pontos e saiu, por enquanto, da zona de rebaixamento. Para seguir no posto, precisa torcer por uma vitória do Napoli diante do Genoa na partida desta quarta-feira.

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