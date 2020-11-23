Visando disputa na Copa do Brasil, Bolzan fala que São Paulo 'deve uma' ao Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na última semana, São Paulo e Grêmio eliminaram Flamengo e Cuiabá, respectivamente, e se colocaram em uma das semifinais da Copa do Brasil na formação de confronto que agradou ao presidente do Imortal, Romildo Bolzan.

Para o mandatário do clube gaúcho em entrevista dada ao programa 'Cadeira Cativa', da emissora 'UlbraTV', Bolzan pontuou que não apenas via o time carioca que foi eliminado como um oponente mais difícil, mas também entende que os paulistas estão "em dívida" com o Grêmio diante da polêmica arbitragem no confronto do Brasileirão que terminou 0 a 0 no Morumbi.

Além disso, o dirigente agregou que as medidas tomadas pelo clube em reclamar junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tiveram efeito positivo no que se refere a qualidade das atuações dos árbitros nos duelos seguintes:

- Eu achava o Flamengo mais difícil do que o São Paulo. Embora o São Paulo esteja em uma fase enorme e boa. O São Paulo nos deve uma, a recente. Aquilo foi um assalto. Nós fomos lá. Protestamos e tal. Depois tivemos boas arbitragens. Não ganhamos ou perdemos pela arbitragem. Mas tem coisas que não se explica. Fizemos um pacto de silêncio depois que analisamos o VAR. Nos pediram isso e cumprimos. Mas um dia se escreve as memórias. Aquilo foi uma das coisas mais tristes do Campeonato Brasileiro.