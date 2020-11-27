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futebol

Visando a liderança, Liverpool visita o Brighton no Campeonato Inglês

Atual campeão inglês está empatado em pontos com o líder Tottenham, que tem clássico contra o Chelsea na rodada. Time vem de vitória sobre o Leicester...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 16:16
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O Liverpool entra em campo neste fim de semana pela décima rodada do Campeonato Inglês visando retomar a liderança da competição. Fora de casa, os Reds enfrentam o Brighton, às 9h30 (de Brasília), no Falmer Stadium. A ESPN Brasil transmite o duelo.
+ Veja a tabela da Premier LeagueApós perder para a Atalanta em casa na Liga dos Campeões durante a semana, o time de Jürgen Klopp virou a chave e pensa somente na competição doméstica. Apesar de ter um duelo importante com o Ajax na próxima semana, o foco agora é recuperar a liderança.
Klopp vive a expectativa pelo retorno do capitão Henderson, que se lesionou a serviço da seleção inglesa. O alemão, no entanto, não cravou a volta do jogador, que já treina com o grupo.
- Henderson treinou ontem (quinta-feira), parte do treinamento da equipe e depois teve sua sessão individual, então temos que ver o que faremos com isso - disse o treinador.
PROVÁVEIS TIMES​Brighton: Ryan; White, Dunk e Webster; Veltman, Bissouma, Gross, March e Trossard; Welbeck e Maupay.
Liverpool: Alisson; Williams, Matip, Fabinho e Robertson; Milner e Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane e Jota.

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