Virou rotina! Internacional recebe Grêmio pela 3ª vez consecutiva no Beira-Rio

Vai começar a semifinal do Campeonato Gaúcho e o duelo mais esperado fica por conta de Internacional e Grêmio, que se enfrentam no próximo sábado, no Beira-Rio.
O fato curioso do confronto é que este será o terceiro Gre-Nal consecutivo no estádio do lado vermelho de Porto Alegre.
No primeiro da série, o Internacional recebeu o Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. O gol saiu através de Taison.
No último encontro, que ocorreu na semana passada, o Inter foi soberano dentro das quatro linhas e venceu o maior rival por 1 a 0.
Agora, fica a expectativa para saber se o Colorado vai confirmar o favoritismo e aumentar a série de vitórias em cima do Grêmio.