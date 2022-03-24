Virou rotina! Grêmio aumenta soberania sobre o Internacional nos últimos anos

O Grêmio perdeu para o Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23), mas avançou à final do Campeonato Gaúcho por ter feito 3 a 0 no jogo de ida, no Beira-Rio. A classificação em cima do maior rival foi muito comemorada por atletas, comissão técnica e torcida, reafirma a soberania tricolor sobre o Colorado nos últimos anos.

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Nas últimas seis partidas eliminatórias que Grêmio e Inter fizeram, todas pelo estadual, sempre o Tricolor levou a melhor diante do adversário.

Agora, o Tricolor deixa de lado o Internacional e foca na decisão do Campeonato Gaúcho, onde encara o Ypiranga-RS. O primeiro confronto será no sábado, às16h30, fora de casa. A finalíssima acontecerá no dia 2 de abril, no mesmo horário, na Arena do Grêmio,