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futebol

Virou rotina! Grêmio aumenta soberania sobre o Internacional nos últimos anos

Tricolor chegou à marca de seis classificações seguidas diante do Colorado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 09:06

Publicado em 24 de Março de 2022 às 09:06

O Grêmio perdeu para o Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23), mas avançou à final do Campeonato Gaúcho por ter feito 3 a 0 no jogo de ida, no Beira-Rio. A classificação em cima do maior rival foi muito comemorada por atletas, comissão técnica e torcida, reafirma a soberania tricolor sobre o Colorado nos últimos anos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
>> VÍDEO: Gre-Nal da semifinal tem confusões durante e após o jogo; assista!
Nas últimas seis partidas eliminatórias que Grêmio e Inter fizeram, todas pelo estadual, sempre o Tricolor levou a melhor diante do adversário.
Agora, o Tricolor deixa de lado o Internacional e foca na decisão do Campeonato Gaúcho, onde encara o Ypiranga-RS. O primeiro confronto será no sábado, às16h30, fora de casa. A finalíssima acontecerá no dia 2 de abril, no mesmo horário, na Arena do Grêmio,
Crédito: JogadoresdoGrêmiocelebramclassificaçãocomatorcida(FOTO:EltonSilveira/W9Press!/Lancepress!

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