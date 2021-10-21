Virou passeio! Bodo/Glimt goleia a Roma por 6 a 1 na Conference League

Crédito: Reprodução / Twitter Bodo/Glimt

Goleada histórica na Noruega. Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Conference League, a Roma visitou o Bodo/Glimt e os noruegueses não tomaram conhecimento do time de José Mourinho. A equipe de Kjetil Knudsen venceu os italianos por 6 a 1, com gols de Botheim (duas vezes), Solbakken (duas vezes), Pellegrino e Berg. Carles Pérez fez para a Giallorossi.DUAS TABELASJogando em casa, o Bodo/Glimt não se intimidou com a Roma e partiu para cima dos italianos. Aos oito minutos, Botheim tabelou com Sondre Fet e abriu o placar. Aos 20, foi a vez de Berg tabelar com Botheim e arriscar de fora da área para não dar chances a Rui Patrício e fazer um golaço.

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ESPERANÇACom dificuldade para furar a retranca do Bodo/Glimt, a Roma conseguiu diminuir o marcador aos 28 minutos. Em um lindo lançamento do volante Diawara, do campo de defesa, Carles Pérez dominou na entrada da área, ficou cara a cara com o goleiro Haikin e balançou as redes.

VIROU PASSEIONo segundo tempo, o Bodo/Glimt não tirou o pé do acelerador e marcou mais quatro vezes. Botheim fez o terceiro aos sete, Solbakken marcou o quarto aos 25, Pellegrino tocou na saída de Rui Patrício aos 33, e Solbakken, mais uma vez, fechou a conta driblando o goleiro português aos 35 minutos.

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SITUAÇÃOCom a vitória, o Bodo/Glimt chega aos sete pontos em três partidas, segue invicto e agora é o líder do Grupo C. Os noruegueses ultrapassaram justamente a Roma, que segue com seis pontos, e agora está em segundo lugar.