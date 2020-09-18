Virou passeio! Bayern de Munique atropela Schalke na estreia do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique iniciou a defesa do título do Campeonato Alemão em grande estilo e goleou o Schalke por 8 a 0, nesta sexta-feira, na Arena de Munique. Gnabry, três vezes, Lewandowski, Müller, Goretzka e Sané marcaram os gols da vitória.
Com o resultado, o Bayern começa com o pé direito e lidera o Campeonato Alemão. A equipe de Munique volta aos gramados no próximo domingo (27), diante do Hoffenheim, às 13h, fora de casa. No dia anterior, no sábado, o Schalke recebe o Werder Bremen, em casa.
O JOGO O Bayern dominou o confronto durante toda a partida. Com sua tradicional posse de bola e jogo ofensivo, não demorou para abrir o placar. Logo aos 4 mintuos, Gnabry marcou o primeiro gol dos Bávaros deslocando o goleiro de perna esquerda. Goretzka marcou o segundo aos 18 minutos. Müller fez o pivô e o meia chegou batendo para ampliar.
Não demorou muito para o artilheiro marcar o seu primeiro na Bundesliga. Lewandowski foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O atacante pegou a bola e bateu com categoria para fazer 3 a 0 para os donos da casa.
A segunda etapa começou como a primeira, com gol de Gnabry logo no começo. Sané fez a jogada de contra-ataque, dividiu com o goleiro, e a bola sobrou para Gnabry marcar o seu segundo no jogo e o quarto do Bayern.
A dupla Sané e Gnabry funcionou novamente minutos depois. Aos 14, Sané dominou no peito um lançamento longo e rolou para Gnabry marcar seu Hat-trick na partida. Aos 25, Leva foi travado na entrada da área e achou um lindo passe, de letra, para Muller. O atacante marcou o sexto do Bayern.
No minuto seguinte, aos 26, o rolo compressor do Bayern seguiu atacando e marcou mais um. Kimmich deu um lindo passe para Sané, que saiu na cara do gol para marcar o sétimo. Para fechar o massacre, aos 36, Musiala recebeu passe de Lewandowski e finalizou o placar em 8 a 0.