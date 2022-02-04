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futebol

Virou freguês? São Paulo segue fase ruim em jogos contra o Red Bull Bragantino

Equipe comandada por Rogério Ceni venceu apenas um de sete duelos disputados. Desta vez, Tricolor perdeu de virada no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 00:12
O São Paulo não melhorou o seu retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino. Desta vez, o Tricolor perdeu para o Massa Bruta, de virada, por 4 a 3, no Nabi Abi Chedid.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022 Em 1º de janeiro de 2020, o Clube Atlético Bragantino passou a se chamar Red Bull Bragantino. Desde então, o time enfrentou o Tricolor em sete oportunidades, sendo uma vitória do São Paulo, um empate e cinco vitórias do Red Bull Bragantino.
Nestes dois anos com o novo nome, o Red Bull Bragantino jogou contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. A vitória da equipe comandada por Rogério Ceni foi no dia 12 de abril de 2021, pelo Estadual. O placar foi 1 a 0.O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Paulista. Na primeira rodada, o time foi derrotado pelo Guarani, por 2 a 1, em Campinas. No segundo jogo, este disputado no Morumbi, os donos da casa empataram sem gols com o Ituano.
Confira os confrontos entre as equipes
24/10/21 - Red Bull Bragantino 1 x 0 São Paulo - Brasileirão-214/7/21 - São Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão-2112/4/21 - São Paulo 1 x 0 Red Bull Bragantino - Paulista-216/1/21 - Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo - Brasileirão-209/9/20 - São Paulo 1 x 1 Red Bull Bragantino - Brasileirão-2023/7/20 - São Paulo 2 x 3 Red Bull Bragantino - Paulista-2003/02/22 - Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo - Paulista-22
Crédito: SãoPauloseguecomresultadosruinsdiantedoRedBullBragantino (Foto:Reprodução/Twitter@SaoPauloFC

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