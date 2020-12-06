Virou freguês! Ceará confirma a fama de carrasco do Bahia em 2020

Na noite do último sábado, o Ceará foi até a Arena Fonte Nova e após segurar a igualdade na etapa inicial, mostrou a sua força nos 45 minutos finais e venceu o Bahia por 2 a 0.Com o placar, o Vozão subiu na classificação e chegou aos 32 pontos. Resultado que permite o time sonhar com voos mais altos no Brasileirão.
Freguesia
Além do resultado positivo, o Vozão confirmou a sua fama de carrasco do Bahia na temporada 2020. Em cinco duelos, o Ceará venceu quatro e empatou uma. No contexto geral, além das vitórias no turno e returno do Brasileirão, o Alvinegro levou a melhor na decisão da Copa do Nordeste.
Confira abaixo:
BrasileirãoCeará 2 x 0 BahiaBahia 0 x 2 Ceará
Copa do NordesteCeará 2x 2 BahiaCeará 3 x 1 BahiaBahia 0 x 1 Ceará