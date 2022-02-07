Virou a casaca! Zagueiro troca Bayern de Munique pelo Borussia Dortmund na Alemanha

Desde 2017 no Bayern de Munique, o zagueiro Niklas Sule vai deixar o time bávaro rumo ao rival Borussia Dortmund na próxima janela de transferências. Nesta segunda-feira, os aurinegros anunciaram a contratação do defensor, que fica no time bávaro até o fim da atual temporada europeia.+ Senegal vence o Egito nos pênaltis e conquista a Copa Africana de Nações pela primeira vez

- Ele mostrou nas conversas que está muito interessado no clube. Ele tem muita experiência, tranquilidade na construção do jogo e o físico necessário para nos levar a um próximo nível - disse Sebastian Kehl, que assume o cargo de diretor esportivo do Borussia Dortmund a partir de junho.

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Revelado pelo Hoffenheim, o defensor foi contratado pelo Bayern de Munique em 2017 e desde então conquistou 13 títulos. Sule não teve contrato renovado pelos bávaros e assinou pré-acordo com o Borussia Dortmund. Pela seleção alemã, o jogador de 26 anos venceu a Copa das Confederações.