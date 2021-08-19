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futebol

'Virou a casaca': Lazio oficializa a contratação de Pedro, ex-Roma

A Lazio é a arquirrival da Roma na Itália; o último a fazer essa mesma troca foi o goleiro Astutillo Malgioglio, no ano de 1985...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 15:28
Crédito: Divulgação / Lazio
Nesta quinta-feira, a Lazio oficializou a contratação do atacante Pedro, que estava na Roma, a maior rival do time da capital italiana. Assim, o atacante espanhol se tornou o primeiro jogador em 36 anos a "pular o muro" ou "virar a casaca" dentro da rivalidade. O último a fazer essa mesma troca foi o goleiro Astutillo Malgioglio, no ano de 1985.
> Juventus anuncia a contratação do meio-campista Manuel Locatelli O jogador espanhol desembarca na Lazio depois de não ter sido aproveitado pelo treinador José Mourinho na pré-temporada da Roma. Assim, ele chegou ao novo clube sem custos e firma contrato por dois anos. Vale destacar que o alto custo do jogador, cerca de oito milhões de euros anuais (o que dá aproximadamente R$ 50,7 milhões na cotação atual),também foi um "facilitador" para sua saída da Roma. Agora, Pedro voltará a trabalhar com Maurizio Sarri, que o treinou quando jogou no Chelsea.
O atacante de 34 anos foi revelado pelo Barcelona e soma passagens apenas por, fora o clube catalão, Roma e Chelsea. Na carreira, Pedro conquistou dois Mundiais de Clubes, três Ligas dos Campões, uma Europa League, uma Copa do Mundo, uma Eurocopa e três Supercopas. Em nível nacional, ele tem cinco Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rey, uma Supercopa da Espanha, uma Premier League e uma Copa da Inglaterra.

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