'Virou a casaca': Lazio oficializa a contratação de Pedro, ex-Roma

Crédito: Divulgação / Lazio

Nesta quinta-feira, a Lazio oficializou a contratação do atacante Pedro, que estava na Roma, a maior rival do time da capital italiana. Assim, o atacante espanhol se tornou o primeiro jogador em 36 anos a "pular o muro" ou "virar a casaca" dentro da rivalidade. O último a fazer essa mesma troca foi o goleiro Astutillo Malgioglio, no ano de 1985.

> Juventus anuncia a contratação do meio-campista Manuel Locatelli O jogador espanhol desembarca na Lazio depois de não ter sido aproveitado pelo treinador José Mourinho na pré-temporada da Roma. Assim, ele chegou ao novo clube sem custos e firma contrato por dois anos. Vale destacar que o alto custo do jogador, cerca de oito milhões de euros anuais (o que dá aproximadamente R$ 50,7 milhões na cotação atual),também foi um "facilitador" para sua saída da Roma. Agora, Pedro voltará a trabalhar com Maurizio Sarri, que o treinou quando jogou no Chelsea.