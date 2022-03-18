Viradas, prorrogações e muita emoção: Veja como foram os demais jogos da rodada da Europa League

Não faltou emoção na rodada da Europa League desta quinta. Viradas épicas e prorrogações marcaram a tarde no torneio. West Ham e Frankfurt protagonizaram vitórias agônicas nos jogos de volta da fase de oitavas de final. Confira os resultados das partidas.WEST HAM 2 X 0 SEVILLA​Os Hammers conseguiram uma virada incrível diante do maior vencedor da Europa League. O fato de o Sevilla ser quem mais entende do torneio não pesou e os ingleses viraram na prorrogação. Soucek abriu o placar no primeiro tempo, empatando no agregado e o ucraniano Yarmolenko virou no tempo extra, dando a classificação para o time londrino, fazendo a festa da torcida no London Stadium.

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EINTRACHT FRANKFURT 1 X 1 REAL BETIS​Na Alemanha, teve classificação heroica do Eintracht Frankfurt. O Betis levou tudo para o tempo extra, aos 45´do segundo tempo com Iglesias. Mas no último minuto minuto da prorrogação, os alemães empataram com gol contra de Rodriguez, após desvio e Hinteregger. A equipe alemã tinha vencido na ida por 2 a 1.

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Veja como foram os outros jogos da Europa League:

Estrela Vermelha (SRB) 2 x 1 Rangers (ESC) (agr. 2 x 4)Monaco (FRA) 1 x 1 Braga (POR) (agr. 1 x 3)

O jogo entre Leipzig e Spartak Moscou foi cancelado após o banimento de equipes russas das competições internacionais. O Leipzig avançou por W.O.